Экс-замначальника нижегородской колонии арестован за разглашение гостайны

Фигурант являлся секретоносителем и был осведомлен о действующих запретах и ограничениях, связанных с работой с закрытыми сведениями. Несмотря на это, он допустил разглашение информации, которая относится к государственной тайне. По версии следствия, мужчина понимал противоправный характер своих действий, однако не предотвратил передачу секретных данных посторонним лицам.