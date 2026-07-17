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Нижегородского замначальника колонии будут судить за неумение хранить секреты

Это может обернуться для него четырьмя годами лишения свободы.

Источник: Живем в Нижнем

Экс-замначальника одной из исправительных колоний Нижегородской области попал под уголовное дело. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

По версии следствия, экс-сотрудник, который допускался к секретным материалам и знавший о запретах на их распространение, рассказал закрытую информацию посторонним. Он понимал, что нарушает закон, но все же сделал это.

Подробности не раскрываются, но известно, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ. Это значит, что в преступлении нет признаков госизмены или шпионажа.

Мужчина задержан и находится под стражей, следственные действия продолжаются. Самое суровое наказание, которое грозит виновным в разглашении гостайны, — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали 35-летнего помощника мошенников, который перевел им почти 50 млн рублей.