Нижегородского замначальника колонии будут судить за неумение хранить секреты

Экс-замначальника одной из исправительных колоний Нижегородской области попал под уголовное дело. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.
По версии следствия, экс-сотрудник, который допускался к секретным материалам и знавший о запретах на их распространение, рассказал закрытую информацию посторонним. Он понимал, что нарушает закон, но все же сделал это.
Подробности не раскрываются, но известно, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ. Это значит, что в преступлении нет признаков госизмены или шпионажа.
Мужчина задержан и находится под стражей, следственные действия продолжаются. Самое суровое наказание, которое грозит виновным в разглашении гостайны, — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ранее в Нижнем Новгороде задержали 35-летнего помощника мошенников, который перевел им почти 50 млн рублей.