Движение возле Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде ограничат на неделю с 20 июля

В Нижнем Новгороде с 21:00 20 июля до 18:00 27 июля 2026 года будет временно ограничено движение транспорта на автомобильных парковках по Нижне‑Волжской набережной в районе Чкаловской лестницы — слева и справа от памятника «Катер Герой», сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничение вводится в связи с проведением спортивного мероприятия.
Водителям рекомендуется заранее ознакомиться со схемой объезда, соблюдать дорожные знаки и указания организаторов, а также планировать поездки с учётом временных ограничений.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе стадиона на Стрелке ограничат 18 июля.