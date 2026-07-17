Движение возле Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде ограничат на неделю с 20 июля

В Нижнем Новгороде с 21:00 20 июля до 18:00 27 июля 2026 года будет временно ограничено движение транспорта на автомобильных парковках по Нижне‑Волжской набережной в районе Чкаловской лестницы — слева и справа от памятника «Катер Герой», сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничение вводится в связи с проведением спортивного мероприятия.