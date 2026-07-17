Парковку у «Катера Герой» закроют на неделю в Нижнем Новгороде

Ограничения затронут стоянки, находящиеся по левую и правую стороны от памятника «Катер Герой» на Нижне-Волжской набережной. Парковочные зоны будут недоступны для автомобилистов с 21:00 20 июля до 18:00 27 июля 2026 года. Введение данных мер связано с подготовкой и проведением масштабного спортивного мероприятия.