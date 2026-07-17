Парковку у «Катера Герой» закроют на неделю в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на автомобильных парковках, расположенных вблизи Чкаловской лестницы. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Нижнего Новгорода.
Ограничения затронут стоянки, находящиеся по левую и правую стороны от памятника «Катер Герой» на Нижне-Волжской набережной. Парковочные зоны будут недоступны для автомобилистов с 21:00 20 июля до 18:00 27 июля 2026 года. Введение данных мер связано с подготовкой и проведением масштабного спортивного мероприятия.
Специалисты городского ведомства настоятельно рекомендуют нижегородским водителям заранее ознакомиться со схемой движения на указанном участке набережной. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и строго следовать указаниям временно установленных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что стоянку запретят у ТЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде с 30 июля.