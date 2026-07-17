От заводов к новым кварталам: как развивается Ленинский район Нижнего Новгорода

Через весь район протянулась одна из главных городских магистралей — проспект Ленина. Его протяженность составляет больше восьми километров. В 1930-е годы эта дорога связала еще не разросшийся Нижний Новгород со стройплощадкой Горьковского автомобильного завода. За долгие годы проспект не раз менял свое название — он был и шоссе Энтузиастов, и Автозаводским шоссе. Нынешнее имя укоренилось в 1964 году. А в 1968 году завершилось строительство Комсомольского шоссе. Его пересечение с проспектом Ленина впервые в истории Горького выполнено по схеме «полный клевер».