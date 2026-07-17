Президент Владимир Путин поздравил красноярский ФК «Тотем» с 20-летием

Красноярский клуб «Тотем» давно известен не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Уже 20 лет он развивает детский и юношеский спорт, а также благотворительные проекты. Юные воспитанники неоднократно становились чемпионами мира, Европы, России и призерами многих престижных соревнований.