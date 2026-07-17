Ростовская область начала получать поставки топлива для аграриев по квоте

«Выстроена четкая логистика. Мы получили первые объемы в рамках лимитов от “Лукойла”, “Газпрома” и “Роснефти”. Что принципиально важно — топливо отпускается не по спекулятивным биржевым котировкам и не по ценам перекупщиков, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика несопоставима с двукратными скачками, которые предлагают перекупщики», — сообщил губернатор.