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Ростовская область начала получать поставки топлива для аграриев по квоте

Власти Ростовской области в условиях дефицита проработали с Минэнерго России механизм поставок топлива для аграрного сектора. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Власти Ростовской области в условиях дефицита проработали с Минэнерго России механизм поставок топлива для аграрного сектора. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Поставки по запрашиваемой квоте — 60 тыс. т — уже начались. Региональные министерства промышленности и сельского хозяйства, по словам главы региона, будут отслеживать, чтобы топливо дошло до аграриев, и контролировать весь путь — от топливных компаний до хозяйств.

Кроме того, в минсельхозе Ростовской области открыли горячую линию, куда представители хозяйств могут обратиться круглосуточно.

«Выстроена четкая логистика. Мы получили первые объемы в рамках лимитов от “Лукойла”, “Газпрома” и “Роснефти”. Что принципиально важно — топливо отпускается не по спекулятивным биржевым котировкам и не по ценам перекупщиков, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика несопоставима с двукратными скачками, которые предлагают перекупщики», — сообщил губернатор.

Юрий Слюсарь также отметил, что поставки — это возможность сформировать объективную себестоимость продукции и стабилизировать экономику хозяйств.

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