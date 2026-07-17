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МИД Азербайджана анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией

Москва и Баку обсуждают полное восстановление авиасообщения.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал полное возобновление авиасообщения с Россией.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения после известного случая в декабре 2024 года с нашим гражданским самолетом», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым.

После крушения судна компании AZAL Азербайджан прекратил полеты из Баку в десять городов — Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.

Со своей стороны, Лавров подчеркнул на встрече с коллегой, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. По его словам, Москва и Баку договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в отношениях в последние несколько месяцев.

Байрамов также отметил, что стороны успешно сотрудничают: товарооборот вырос в 2025 году до 4,9 миллиарда долларов. Дипломат добавил, что Азербайджан выполняет обязательства по развитию своего участка транспортного коридора Север — Юг.

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