«Воронежкомплект» продает в облцентре производственный комплекс за 270 млн

Объект обеспечен центральными коммуникациями (отопление, электро- и водоснабжение, канализация). Также на нем проведен интернет. Комплекс состоит из двух складов — отапливаемого (1,4 тыс. кв. м) и неотапливаемого (1,1 тыс. кв. м). Высота потолков — 10 м. На территории установлены два козловых крана грузоподъемностью по 12,5 т каждый, высота подъема — 8 м, подкрановые пути — 60 м.