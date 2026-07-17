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Звезда «Глухаря» Тарасова рассказала, почему продолжения сериала не будет

Актриса подчеркнула, что благодарна судьбе за эту роль, но «в одну реку дважды не войти».

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова в беседе с NEWS.ru заявила, что актёры культового проекта не будут сниматься в продолжении.

По её словам, сериал исчерпал себя, а возвращаться к уже сыгранным ролям бессмысленно.

«Я не буду в этом участвовать. Во-первых, это невозможно — мы уже сыграли всё, что можно. Во-вторых, Максим Аверин, думаю, тоже откажется», — сказала исполнительница роли Ирины Зиминой в интервью NEWS.ru.

Тарасова подчеркнула, что благодарна судьбе за эту роль, но «в одну реку дважды не войти». Сейчас, по словам актрисы, она мечтает сниматься в военном кино, но таких предложений пока нет.

При этом актриса призналась, что столкнулась с необычной ситуацией на пробах одного из проектов. Ей предложили роль в истории о трёх подругах после 50 лет, но на пробах сказали, что она слишком молодо выглядит для своего возраста.