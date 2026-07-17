Фестиваль добрососедства «Щербинка» пройдет 19 июля в Нижнем Новгороде

19 июля в Нижнем Новгороде пройдёт ежегодный фестиваль добрососедства «Щербинка», сообщили в пресс-службе городской администрации. Программа развернётся на двух площадках — в залах музея и в сквере у памятника академику А. Д. Сахарову на проспекте Гагарина; тема этого года — «Путешествие со смыслом», которое представит знакомство с личностью академика в формате интерактивной экскурсии.