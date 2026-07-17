Фестиваль добрососедства «Щербинка» пройдет 19 июля в Нижнем Новгороде

19 июля в Нижнем Новгороде пройдёт ежегодный фестиваль добрососедства «Щербинка», сообщили в пресс-службе городской администрации. Программа развернётся на двух площадках — в залах музея и в сквере у памятника академику А. Д. Сахарову на проспекте Гагарина; тема этого года — «Путешествие со смыслом», которое представит знакомство с личностью академика в формате интерактивной экскурсии.
Открытие фестиваля в 10:00 начнётся с творческого перформанса театра «Пиано» и мастер‑классов. В 10:30 взрослым и детям предложат сыграть в «советские» игры и настольные игры. В 11:00 представят проект «Уличная открытка» и установят новый арт‑объект на внешней стене музея. В 11:30 пройдут мастер‑классы по созданию коллажной открытки и по интерьерным аксессуарам (техники браширования и подвесок).
В 12:00 на литературном микрофоне выступят нижегородские поэты. Одновременно стартует квест «Жил‑был кот» для юных участников музейного двора. В 13:00 запланированы мастер‑классы по цианотипии — изготовлению изображений с помощью света — и по ландшафтному дизайну, где обсудят, как сад может хранить память и рассказывать истории.
Организаторы приглашают горожан присоединиться к «Щербинке», чтобы провести лето с новыми смыслами, открытиями и добрыми встречами. Напомним, фестиваль продолжает городской проект «Всем двором», который уже стартовал в нескольких районах Нижнего.
Ранее сообщалось, что мобильный туристско-информационный центр «Знакомьтесь, Нижний» приедет на фестиваль «Мастера Золотого кольца».
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