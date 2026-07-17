Геленджик за первую половину июля принял 457 тысяч туристов

«Ъ-Кубань» писал, что с января по июнь 2026 года аэропорт Геленджика обслужил более 141 тыс. пассажиров. За этот период аэропорт выполнил 1,2 тыс. рейсов, при этом самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тюмень.