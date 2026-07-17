В красноярской больнице № 4 внедряют генетическую диагностику эмбрионов

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 эмбриологи осваивают подготовку биоматериала для генетического тестирования эмбрионов. Методика помогает парам, проходящим ЭКО, повысить шансы на рождение здорового ребенка.
Специалисты отрабатывают биопсию эмбрионов, фиксацию и упаковку образцов, а также правила их транспортировки. От точности этих этапов зависит достоверность анализа. Генетическое тестирование помогает врачам выбрать для переноса только здоровые эмбрионы, исключив те, которые несут серьезные патологии — например, синдром Дауна или синдром Шерешевского — Тёрнера.
Особенно важна эта диагностика для возрастных пациенток: с годами качество яйцеклеток снижается, и отбор здоровых эмбрионов позволяет повысить шансы на успешную беременность.
«Благодаря этой диагностике мы существенно снижаем риски прерывания беременности или ее остановки из-за генетических нарушений. Это особенно важно для пар, у которых уже были неудачные попытки ЭКО», — пояснил эксперт НИИ им. В. И. Кулакова Роман Белоногов.
Работа ведется в рамках нацпроекта «Семья». Первое в крае государственное отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось на базе больницы № 4 в 2025 году.