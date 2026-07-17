В красноярской больнице № 4 внедряют генетическую диагностику эмбрионов

«Благодаря этой диагностике мы существенно снижаем риски прерывания беременности или ее остановки из-за генетических нарушений. Это особенно важно для пар, у которых уже были неудачные попытки ЭКО», — пояснил эксперт НИИ им. В. И. Кулакова Роман Белоногов.