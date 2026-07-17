В кардиоцентре в Родниках калининградские врачи спасли 11-летнего мальчика с редчайшим пороком сердца

У мальчика диагностировали атрезию ствола левой коронарной артерии — крайне редкую патологию, при которой отсутствует один из главных сосудов, питающих сердце. Обычно такой диагноз несовместим с жизнью. Долгое время сердце ребёнка снабжалось кровью по обходным путям. Однако по мере роста организма этого стало не хватать: школьник начал жаловаться на боли в груди, одышку и перебои ритма. Несколько клиник отказали семье из-за высоких рисков вмешательства.