Центробанк: В июне в Калининградской области сильнее всего подорожали услуги

После нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Основные причины — сезонный рост спроса и перенос в цены накопленных издержек производителями и поставщиками. Кроме того, в июне увеличилась стоимость чая и кофе — урожаи в основных странах-производителях пострадали из-за засухи, а упаковка и доставка подорожали. В то же время позитивную динамику наблюдают в птицеводстве: третий месяц подряд дешевеют яйца. Это объясняют ростом объёмов производства как в регионе, так и по стране в целом.