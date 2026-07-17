Центробанк: В июне в Калининградской области сильнее всего подорожали услуги

В Калининградской области в июне сильнее всего подорожали услуги. Причиной стало наступление высокого туристического сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.
По данным Росстата, годовая инфляция в области в июне ускорилась и составила 6,08% (в целом по стране 6,02%). За месяц цены выросли на 0,87%. В июне основной вклад в изменения внесли сезонное удорожание овощей, рост стоимости топлива и услуг.
Сильнее всего в июне, как и в целом за год, подорожали услуги. Наступление высокого туристического сезона привело к заметному удорожанию услуг пассажирского транспорта, в особенности аренды автомобилей. Это специфика нашего региона: туристы всё чаще предпочитают самостоятельные поездки, что создает дополнительный спрос на автопарк. Также из-за заметного повышения спроса выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги и отдых за рубежом, — сообщила представитель калининградского отделения Банка России Олеся Ващенко.
Среди продуктов заметнее всего за месяц подорожали овощи «борщевого набора»: капуста, картофель, лук, свёкла и морковь. Это связывают с сезонным фактором. Запасы урожая прошлого года подходят к концу. В магазинах преобладает импортная продукция, на стоимости которой отражается удорожание логистики. При этом специалисты уточняют, что за год овощи и фрукты подешевели.
После нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Основные причины — сезонный рост спроса и перенос в цены накопленных издержек производителями и поставщиками. Кроме того, в июне увеличилась стоимость чая и кофе — урожаи в основных странах-производителях пострадали из-за засухи, а упаковка и доставка подорожали. В то же время позитивную динамику наблюдают в птицеводстве: третий месяц подряд дешевеют яйца. Это объясняют ростом объёмов производства как в регионе, так и по стране в целом.
По данным Центробанка, непродовольственные товары в июне в Калининградской области подорожали умеренно. «Выросли цены на моторное топливо: его предложение на внутреннем рынке временно сократилось из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. В то же время спрос оставался повышенным из-за высокого турсезона и проведения полевых работ. Также выросли цены на моющие и чистящие средства из-за возросших издержек производителей на сырье и логистику», — уточнили в пресс-службе.
В то же время инструменты и оборудование в июне подешевели. После двух месяцев роста цены снизились под влиянием снижения спроса.
Отметим, что годовая инфляция в Калининградской области регулярно превышает показатели по Северо-Западу и в целом по России. На стоимость влияет логистика, удорожание затрат на производство и другие факторы.