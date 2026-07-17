Трое иностранцев пытались незаконно перейти границу в Калининградской области

В Калининграде будут судить иностранцев, которые пытались незаконно перейти государственную границу. Также фигурантом уголовного дела стал их помощник. Все трое — иностранные граждане. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле нынешнего года двое иностранцев, находясь в Москве, привлекли знакомого к помощи в пересечении границы РФ. Тот обеспечил товарищей авиабилетами и разработал маршрут следования в обход пунктов пропуска.
Троица прилетела в Калининград, на арендованном авто добралась до Мамоново и добралась до границы пешком. Уже при попытке незаконного пересечения границы злоумышленников задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Калининградской области.
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