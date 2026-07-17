Каковы темпы роста жилищного строительства в Волгоградской области?

По объемам продаж провальным оказался январь 2026 года, когда, по данным ЕИСЖС, реализация квартир в новостройках Волгограда упала на 47% — было продано почти вдвое меньше жилья, чем в декабре 2025-го, мегаполис вошёл в тройку лидеров по спаду, заняв в ней вторе место. На первом оказалась Самара, застройщики которой просела на 47,7%, на третьем — Нижний Новгород со снижением на 46%.