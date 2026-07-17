Каковы темпы роста жилищного строительства в Волгоградской области?

Волгоградстат отчитался о темпе роста жилищного строительства в Волгоградской области.
По данным статистического ведомства, в первом полугодии 2026 года в действие было введено 406,8 тысячи квадратных метров жилья. Это меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в регионе возвели 619,2 тыс. кв. метров и прирост составил 13,1% по отношению к 2024 году.
В 2026 году населением построено 68,6% от общей площади жилой недвижимости или 279,0 тыс. кв. метров. Из них 29,1% — в сельской местности. Юридическими лицами — 31,4%. Годом ранее доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составляла в первом полугодии 69,5% или 430,5 тыс. кв. метров из 619,2.
Больше всего жилья было построено с начала 2026 года в январе — 93,4 тыс. кв. метров, из которых 75,0 тыс. кв. метров — ИЖС. Провальным стал апрель, когда в регионе было возведено только 49,4 тыс. кв. метров, из них 32,6 тысячи — индивидуальными застройщиками.
Организациями построено с января по июнь 2026 года 58 домов. По большей части это здания не выше пяти этажей — таких 72,4% от общего числа. 13,8% — от шести до девяти этажей, 13,8% — свыше девяти.
В Волгограде за этот период введено в действие 188,4 тыс. кв. метров. Застройщики-организации здесь опережают население — на их долю пришлось 55,0%. Больше всего жилья построено на западе областного центра — на Дзержинский район пришлось 94,9 тыс. кв. метров. На втором месте Советский район — 31,5 тыс. кв. метров. На третьем и четвертом — северные районы города: Краснооктябрьский — 16,0 тыс. кв. метров и Тракторозаводский — 15,9 тысячи.
На юге города — в Кировском и Красноармейском районах — сдали в эксплуатацию 14,5 и 9,0 тыс. кв. метров, в элитном Ворошиловском районе — 6,7 тысячи, в центре города не введено в строй ни одного квадратного метра.
По объемам продаж провальным оказался январь 2026 года, когда, по данным ЕИСЖС, реализация квартир в новостройках Волгограда упала на 47% — было продано почти вдвое меньше жилья, чем в декабре 2025-го, мегаполис вошёл в тройку лидеров по спаду, заняв в ней вторе место. На первом оказалась Самара, застройщики которой просела на 47,7%, на третьем — Нижний Новгород со снижением на 46%.