Две тысячи муниципальных служащих стали волонтерами на АЗС в Нижнем Новгороде

Около 2 тыс. муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений в сферах образования, спорта и подведомственных учреждений мэрии Нижнего Новгорода по строительству, благоустройству и социальной политике работали волонтерами на АЗС в течение девяти дней. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.