Мэр Нижнего Новгорода проверил работу волонтеров на АЗС

Всего в дежурствах на 55 сетевых заправках города участвуют почти 1300 сотрудников администрации, районных администраций и подведомственных учреждений. Волонтёры информируют водителей о наличии топлива, напоминают о правилах заправки по чётным и нечётным дням, помогают избегать заторов. Автомобилисты поделились с мэром, что благодаря волонтерам сократилось время ожидания, а порядок стал строже. Помощь оценили и сотрудники автозаправок, они сказали, что работать стало значительно проще.