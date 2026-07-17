В подмосковных Мытищах начался второй этап благоустройства набережной Яузы

Второй этап благоустройства прогулочной зоны вдоль набережной реки Яузы начался в Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обустраивают пешеходные и велодорожки, укладывают настил на пирсах и монтируют уличное освещение. На природных островах выполнено устройство свайного основания для дальнейшей прокладки пешеходных настилов. Отметим, сотрудники городской администрации регулярно проверяют ход строительства нового объекта.
Также рабочие занимаются ремонтом пешеходного моста на улице Щербакова. Подрядчик демонтировал покрытие на трех балках пролетного строения. Работы планируют завершить до 1 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.