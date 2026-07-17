Участники WAIC отметили динамику российско-китайского диалога

Динамику российско-китайского диалога отметили участники WAIC.
Участие российской делегации во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в этом году ознаменовалось не только презентацией флагманских технологических продуктов, но и подтверждением глубокой стратегической кооперации между Россией и Китаем в области ИИ. Как отмечает первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, сотрудничество двух стран выходит на этап практической реализации по целому ряду направлений, каждое из которых уже приносит конкретные результаты.
«Динамика российско-китайского диалога впечатляет. Я вижу три главных вектора, где развитие происходит наиболее активно. Первый вектор — академическая кооперация. Мы активно работаем с ведущими китайскими университетами не просто над совместными публикациями, а над двойными программами подготовки кадров. Второй вектор — регуляторный диалог. Мы видим, что Китай, как и Россия, движется к созданию национальных стандартов ответственности ИИ. Здесь нет готовых решений — они рождаются только в живом обсуждении. WAIC для нас — это возможность сверить часы с китайскими регуляторами и понять, где наши подходы совместимы. Третий вектор — совместные продуктовые инициативы. Мы видим живой интерес китайских коллег к нашему опыту в области кибербезопасности агентных систем», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В ходе академической кооперации сотрудничество с ведущими китайскими университетами вышло далеко за рамки совместных научных публикаций. Стороны работают над запуском двойных образовательных программ, готовящих ИИ-инженеров, которые будут глубоко понимать как российскую, так и китайскую технологические школы, равно как и культурные коды обеих стран. Речь идёт о создании совместных лабораторий и исследовательских центров, которые станут площадкой для обмена талантами и передовыми методиками в области машинного обучения.
Второе направление — регуляторика. В условиях, когда страны по всему миру ищут баланс между инновациями и безопасностью, позиции Москвы и Пекина заметно сближаются. WAIC здесь выступает уникальной площадкой, где регуляторы, учёные и бизнес могут определить зоны совместимости национальных подходов. Эта работа уже институционализирована: в ноябре 2025 года на уровне глав правительств РФ и КНР был учреждён экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ, который занимается вопросами этического управления, стандартизации и промышленного внедрения технологии.
Наконец, третье направление — совместные продуктовые инициативы. Российская сторона использует WAIC как платформу для демонстрации не только генеративных моделей, но и комплексных инфраструктурных решений, готовых к адаптации под азиатский рынок.
Российско-китайское сотрудничество в сфере искусственного интеллекта переходит к системной работе. Объединяя научный потенциал, регуляторные подходы и практические компетенции, страны вносят значимый вклад в формирование глобальной ИИ-экосистемы, основанной на принципах суверенитета и взаимного доверия.