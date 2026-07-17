Участники WAIC отметили динамику российско-китайского диалога

«Динамика российско-китайского диалога впечатляет. Я вижу три главных вектора, где развитие происходит наиболее активно. Первый вектор — академическая кооперация. Мы активно работаем с ведущими китайскими университетами не просто над совместными публикациями, а над двойными программами подготовки кадров. Второй вектор — регуляторный диалог. Мы видим, что Китай, как и Россия, движется к созданию национальных стандартов ответственности ИИ. Здесь нет готовых решений — они рождаются только в живом обсуждении. WAIC для нас — это возможность сверить часы с китайскими регуляторами и понять, где наши подходы совместимы. Третий вектор — совместные продуктовые инициативы. Мы видим живой интерес китайских коллег к нашему опыту в области кибербезопасности агентных систем», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.