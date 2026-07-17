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Красноярцам показали, как будет выглядеть развязка у Солонцов

Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.‍

Краевые дорожники представили визуализацию обновлённой транспортной развязки на Обходе Красноярска в районе посёлка Солонцы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и подготовки к 400-летию города.

Главное изменение: путепровод через проспект Котельникова расширят до четырёх полос. Появятся переходно-скоростные полосы, разворотные петли и барьерное ограждение. Это разделит потоки машин и повысит безопасность.

Главное для местных жителей — уже смонтирован подземный пешеходный переход. Он соединит микрорайоны Живем, Новалэнд и Солонцы. Раньше перейти трассу было невозможно, теперь проблема решена. В переходе ведутся отделочные работы.

Вся развязка будет освещена — уже заливают фундаменты под опоры. Стоимость работ — 1,8 миллиарда рублей из краевого бюджета. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.‍

Ранее мы сообщали, что на Таймыре начался ремонт трассы к аэропорту Алыкель.