Ярмарка «Секреты мастеров‑2026» откроется 19 июля на Нижне‑Волжской набережной

Традиционная ярмарка народных художественных промыслов и декоративно‑прикладного искусства «Секреты мастеров‑2026» откроется 19 июля на Нижне‑Волжской набережной, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мероприятии примут участие более 40 мастеров — нижегородцы и гости города смогут приобрести изделия хохломской росписи, украшения из натуральных материалов, игрушки, деревянную посуду, авторскую керамику, кожаные изделия, шоколад, городецкие пряники и другие товары ручной работы.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. По словам департамента развития туризма и внешних связей, мероприятие не только возрождает ярмарочные традиции, но и способствует сохранению и популяризации народных промыслов, а также поддержке местных производителей. На набережной также действует Туристско‑информационный центр, где можно получить консультации по туристическим маршрутам, событиям и достопримечательностям Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что ярмарка народных промыслов стартует в Нижнем Новгороде.
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