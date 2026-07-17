Ярмарка «Секреты мастеров‑2026» откроется 19 июля на Нижне‑Волжской набережной

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. По словам департамента развития туризма и внешних связей, мероприятие не только возрождает ярмарочные традиции, но и способствует сохранению и популяризации народных промыслов, а также поддержке местных производителей. На набережной также действует Туристско‑информационный центр, где можно получить консультации по туристическим маршрутам, событиям и достопримечательностям Нижнего Новгорода.