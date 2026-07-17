В Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода планируют внести изменения

Комиссия также рассмотрела поправки в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности — для проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания, а также для корректировки ранее утверждённых документов. Уточнено, что до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний вся процедура не должна превышать одного месяца.