В Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода планируют внести изменения

17 июля 2026 года под председательством Михаила Иванова состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы по градостроительству и архитектуре с участием председателя Думы Евгения Чинцова, сообщили в пресс-службе Гордумы. Заседание было посвящено актуализации нормативно‑правовой базы в сфере градостроительной деятельности; депутаты рассмотрели пять вопросов и приняли соответствующие рекомендации.
Один из проектов предполагает внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2020−2030 годы. Как доложил заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта Артём Каразанов, программу планируется дополнить двумя объектами физкультуры и спорта и двумя объектами образования; также вносятся изменения по вместимости восьми ранее включённых учреждений. В качестве оснований для корректировок учтены мастер‑план и заключённые договоры КРТ, утверждённые Региональным штабом по реализации градостроительной политики Нижегородской области.
Ещё один проект решения утверждает порядок проведения осмотра зданий и сооружений в целях оценки их технического состояния и организации надлежащего технического обслуживания в пределах вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.
Комиссия также рассмотрела поправки в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности — для проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания, а также для корректировки ранее утверждённых документов. Уточнено, что до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний вся процедура не должна превышать одного месяца.
Рассмотренные проекты решений рекомендованы постоянной комиссией к принятию на заседании городской Думы 22 июля.
Ранее сообщалось, что 17 июля в Гордуме Нижнего Новгорода обсудят профилактику детских ДТП и доступность для инвалидов.