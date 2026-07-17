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У четырех госпитализированных из метро детей в Петербурге нашли кишечную инфекцию

В Санкт-Петербурге у четырех детей, госпитализированных на станции метро «Пионерская» после ухудшения самочувствия, подтвердили острую кишечную инфекцию. Все заболевшие являются участниками регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, случаи заболевания зарегистрированы в период с 16 по 17 июля. Все дети проходят необходимое лечение и лабораторное обследование.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Противоэпидемические мероприятия организованы на территории хуторского казачьего общества «Хутор “Приморский”», где проходил региональный этап игры. В рамках проверки проводятся лабораторные исследования сотрудников, отбор проб воды, пищевой продукции и смывов с объектов окружающей среды. Также запланирована дезинфекция.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства ухудшения самочувствия детей, обратившихся за медицинской помощью на станции метро «Пионерская».

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