Бывший глава краевого Союза журналистов возвращается в «Новый компаньон»

Игорь Лобанов — пермяк, родился в 1968 году. Учился на филологическом и историко-политологическом факультетах ПГУ. В 1992 году вошел в число создателей одной из самых популярных в Прикамье газет «Местное время». В 1998 году часть ведущих журналистов издания во главе с ним решили создать деловую газету «Новый компаньон». Игорь Лобанов отдал издательскому дому 16 лет сначала на посту главного редактора, затем шеф-редактора.