Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми количество остановок общественного транспорта достигнет 1300

За последние шесть лет в Перми появилось 145 новых остановок.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжается развитие сети общественного транспорта. После открытия остановки «Бульвар Преображенского» в обоих направлениях общее число оборудованных остановочных пунктов в городе увеличится до 1300.

За последние шесть лет в Перми появилось 145 новых остановок. Их размещение определяют на основе анализа пассажиропотока, обращений жителей и развития городской застройки.

Расширение остановочной сети позволяет сделать общественный транспорт более доступным для жителей новых жилых комплексов, удаленных микрорайонов и территорий, где активно ведется строительство. Благодаря этому все больше пермяков могут пользоваться автобусами и другим городским транспортом в шаговой доступности от дома.