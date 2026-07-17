В Перми количество остановок общественного транспорта достигнет 1300

Расширение остановочной сети позволяет сделать общественный транспорт более доступным для жителей новых жилых комплексов, удаленных микрорайонов и территорий, где активно ведется строительство. Благодаря этому все больше пермяков могут пользоваться автобусами и другим городским транспортом в шаговой доступности от дома.