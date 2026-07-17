Новым главой Пермской митрополии стал епископ Игнатий из Красноярска

Священный Синод Русской Православной Церкви назначил епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия главой Пермской митрополии.
Прежний митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий почислен на покой по достижении 75-летия. Он возглавлял митрополию с марта 2010 года. Синод выразил ему благодарность за многолетние труды.
Епископу Игнатию 37 лет. Он родился в Краснодарском крае. В 2008 году поступил в Сретенскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в Московском открытом институте. В 2019 году стал епископом Енисейским и Лесосибирским — его епархия охватывает приходы и монастыри в средней части Красноярского края, входит в Красноярскую митрополию.
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