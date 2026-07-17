Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новым главой Пермской митрополии стал епископ Игнатий из Красноярска

Мефодий почислен на покой по достижении 75-летия.

Священный Синод Русской Православной Церкви назначил епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия главой Пермской митрополии.

Прежний митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий почислен на покой по достижении 75-летия. Он возглавлял митрополию с марта 2010 года. Синод выразил ему благодарность за многолетние труды.

Епископу Игнатию 37 лет. Он родился в Краснодарском крае. В 2008 году поступил в Сретенскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в Московском открытом институте. В 2019 году стал епископом Енисейским и Лесосибирским — его епархия охватывает приходы и монастыри в средней части Красноярского края, входит в Красноярскую митрополию.

Ранее сайт perm.aif.ru писал про Медовый спас 2026. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в церковый празник — в материале.