Новым главой Пермской митрополии стал епископ Игнатий из Красноярска

Епископу Игнатию 37 лет. Он родился в Краснодарском крае. В 2008 году поступил в Сретенскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в Московском открытом институте. В 2019 году стал епископом Енисейским и Лесосибирским — его епархия охватывает приходы и монастыри в средней части Красноярского края, входит в Красноярскую митрополию.