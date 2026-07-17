21 новый автобус закупили частные перевозчики в Нижнем Новгороде

В частности, коммерческий перевозчик «Столица Авто» закупил 11 современных машин ПАЗ «Вектор Некст 8.8», оборудованных по стандарту «Доступная среда». Часть из них уже перевозит пассажиров: четыре единицы курсируют на маршруте № 24, две — на маршруте № 70 и одна — на линии № 59. В ближайшее время на маршруты № 70 и № 59 добавятся еще четыре машины. Весь этот транспорт оснащен низким уровнем пола в задней части салона и специальной аппарелью для маломобильных граждан.