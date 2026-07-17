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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье и понедельник

Голубев: в Москве в воскресенье и понедельник ожидаются до 30 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Температура воздуха в Москве достигнет тридцатиградусной отметки в воскресенье и в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«В воскресенье и в понедельник температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов. Осадков в эти дни не ожидается», — отметил синоптик.

Он добавил, что в целом выходные в столице пройдут без осадков.

«В субботу температура будет от плюс 25 до плюс 27 градусов и оба выходных пройдут с ясной погодой и без осадков, однако дожди вернутся в Москву уже во вторник», — подчеркнул Голубев.