Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье и понедельник

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Температура воздуха в Москве достигнет тридцатиградусной отметки в воскресенье и в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«В воскресенье и в понедельник температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов. Осадков в эти дни не ожидается», — отметил синоптик.
Он добавил, что в целом выходные в столице пройдут без осадков.
«В субботу температура будет от плюс 25 до плюс 27 градусов и оба выходных пройдут с ясной погодой и без осадков, однако дожди вернутся в Москву уже во вторник», — подчеркнул Голубев.