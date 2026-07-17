ГК ТОЧНО запустила проект «Проверка на прочность: приемщики заходят первыми»

«Доверие формируется не из рекламных буклетов, а из реального опыта клиентов. Поэтому пригласили на объекты независимых профессиональных приемщиков. Это честный тест для нас как девелопера. Мы открыто показываем не только наши сильные стороны, но и недочеты. Если есть проблема — говорим о ней и решаем, а не прячем», — прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.