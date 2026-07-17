Запасы топлива начали провоцировать пожары в воронежских гаражах и домах

Оперативные службы начали фиксировать случаи возгорания топлива в непредусмотренных для его хранения местах, а именно в гаражах и в жилых помещениях. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max. Он также призвал граждан не запасаться топливом впрок.