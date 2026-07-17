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Запасы топлива начали провоцировать пожары в воронежских гаражах и домах

Оперативные службы начали фиксировать случаи возгорания топлива в непредусмотренных для его хранения местах, а именно в гаражах и в жилых помещениях. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max. Он также призвал граждан не запасаться топливом впрок.

Источник: Коммерсантъ

Оперативные службы начали фиксировать случаи возгорания топлива в непредусмотренных для его хранения местах, а именно в гаражах и в жилых помещениях. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max. Он также призвал граждан не запасаться топливом впрок.

Глава региона поблагодарил воронежцев, которые сократили пользование служебными и личными автомобилями в пользу общественного транспорта. Он добавил, что перевозчики без проблем заправляют подвижной состав на отдельных АЗС, а также корректируют работу маршрутов, особенно в часы пик.

«Дальнейшая положительная динамика на топливном рынке зависит от каждого из нас», — отметил господин Гусев.

Ранее губернатор заявил о постепенном улучшении ситуации с бензином в Воронежской области, однако добавил, что «пока изменения не будут кардинальными».

О развитии топливного кризиса в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».