60 тысяч тонн топлива запросили для Ростовской области, поставки начались

Ростовская область запросила для аграриев 60 тысяч тонн топлива, его смогут по приемлемым ценам выкупить сельхозтоваропроизводители. Об этом 17 июля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Квота, которую мы попросили в Минэнерго России, это 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от «Лукойла», получили значительный объем от «Газпрома», работаем с коллегами из «Роснефти». Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что аграрии смогут заправлять машины не по спекулятивным биржевым котировкам, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика должна отличаться скачков у перекупщиков.
— Для аграриев это возможность сформировать объективную себестоимость продукции, стабилизировать экономику хозяйств, — добавил Юрий Слюсарь.
За поставками топлива будут следить минпромэнерго и минсельхозпрод Ростовской области. Также в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона открыли горячую линию для донских хозяйств, она работает круглосуточно.
Напомним, ранее донские аграрии сообщили о сложностях из-за стоимости дизельного топлива, а также отметили снижение спроса на продукцию.
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