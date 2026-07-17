60 тысяч тонн топлива запросили для Ростовской области, поставки начались

— Квота, которую мы попросили в Минэнерго России, это 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от «Лукойла», получили значительный объем от «Газпрома», работаем с коллегами из «Роснефти». Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам, — прокомментировал Юрий Слюсарь.