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60 тысяч тонн топлива запросили для Ростовской области, поставки начались

Юрий Слюсарь: топливо для аграриев начали поставлять в Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область запросила для аграриев 60 тысяч тонн топлива, его смогут по приемлемым ценам выкупить сельхозтоваропроизводители. Об этом 17 июля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Квота, которую мы попросили в Минэнерго России, это 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от «Лукойла», получили значительный объем от «Газпрома», работаем с коллегами из «Роснефти». Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что аграрии смогут заправлять машины не по спекулятивным биржевым котировкам, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика должна отличаться скачков у перекупщиков.

— Для аграриев это возможность сформировать объективную себестоимость продукции, стабилизировать экономику хозяйств, — добавил Юрий Слюсарь.

За поставками топлива будут следить минпромэнерго и минсельхозпрод Ростовской области. Также в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона открыли горячую линию для донских хозяйств, она работает круглосуточно.

Напомним, ранее донские аграрии сообщили о сложностях из-за стоимости дизельного топлива, а также отметили снижение спроса на продукцию.

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