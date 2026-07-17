Пожары из-за хранения топлива в гаражах возникают в Воронежской области

Случаи возникновения пожаров из-за хранения топлива в гаражах и жилых помещениях начали регистрировать в Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём мессенджере МАКС в пятницу, 17 июля.
Глава региона призвал местных жителей беречь себя и окружающих, а также не запасаться горюче-смазочными материалами впрок.
Согласно мониторингу АЗС региона на утро 17 июля, бензин марки АИ-92 был в наличии на более 57% станций, марки АИ-95 на более 50%, дизельное топливо — почти на 75%.