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Пожары из-за хранения топлива в гаражах возникают в Воронежской области

Губернатор призвал местных жителей не запасаться горюче-смазочными материалами впрок.

Источник: АиФ Воронеж

Случаи возникновения пожаров из-за хранения топлива в гаражах и жилых помещениях начали регистрировать в Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём мессенджере МАКС в пятницу, 17 июля.

Глава региона призвал местных жителей беречь себя и окружающих, а также не запасаться горюче-смазочными материалами впрок.

Согласно мониторингу АЗС региона на утро 17 июля, бензин марки АИ-92 был в наличии на более 57% станций, марки АИ-95 на более 50%, дизельное топливо — почти на 75%.