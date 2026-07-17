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В Заволжском районе Ярославля обновят детскую библиотеку

Там уже обустроили новую входную лестницу и продолжают преображать внутреннее пространство.

Детскую библиотеку-филиал № 9 отремонтируют в Ярославле в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Ярославской области.

В здании на улице Кавказской уже выполнен значительный объем работ. На объекте обустроена новая входная лестница, которая имеет удобную форму, оптимальную ширину и высоту ступеней, по внешнему периметру здания уложена современная отмостка для защиты от влаги.

Кроме того, специалисты заменили инженерные коммуникации и продолжают обновлять внутреннее пространство. Работы на площади в 246 кв. м планируют завершить до 30 сентября.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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