Дополнительные автобусы запустят в Городце из-за всероссийского фестиваля

18 июля временно прекратится движение автобуса № 3 по направлению «Городец — микрорайон Северный». Об этом проинформировал Центр развития транспортных систем (ЦРТС).
Ограничения связаны с праздничными мероприятиями: в Городце отметят День города и проведут фестиваль «Мастера золотого кольца».
Для удобства пассажиров в этот день организуют дополнительные рейсы. Так, в 22:30 отправится автобус № 101 по маршруту «Городец — Заволжье». Также будет работать дополнительный транспорт на маршруте № 2 «Городец — микрорайон Северный (магазин “Водник”)».
Ранее 21 новый автобус закупили частные перевозчики в Нижнем Новгороде.