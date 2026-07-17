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Дополнительные автобусы запустят в Городце из-за всероссийского фестиваля

В Городце отметят День города и проведут фестиваль «Мастера золотого кольца».

18 июля временно прекратится движение автобуса № 3 по направлению «Городец — микрорайон Северный». Об этом проинформировал Центр развития транспортных систем (ЦРТС).

Ограничения связаны с праздничными мероприятиями: в Городце отметят День города и проведут фестиваль «Мастера золотого кольца».

Для удобства пассажиров в этот день организуют дополнительные рейсы. Так, в 22:30 отправится автобус № 101 по маршруту «Городец — Заволжье». Также будет работать дополнительный транспорт на маршруте № 2 «Городец — микрорайон Северный (магазин “Водник”)».

Ранее 21 новый автобус закупили частные перевозчики в Нижнем Новгороде.