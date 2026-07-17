Дополнительные автобусы запустят в Городце из-за всероссийского фестиваля

Для удобства пассажиров в этот день организуют дополнительные рейсы. Так, в 22:30 отправится автобус № 101 по маршруту «Городец — Заволжье». Также будет работать дополнительный транспорт на маршруте № 2 «Городец — микрорайон Северный (магазин “Водник”)».