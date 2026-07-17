Конференцию AI Journey видят как международную площадку для обмена опытом

Конференция AI Journey, ежегодно собирающая в Москве тысячи экспертов из десятков стран, уже подтвердила свой высокий международный статус. Так, в ноябре 2025 года форум объединил более тысячи очных участников из России, Китая, Индии, США, Бразилии, Сербии и других государств, а также миллионы онлайн-зрителей по всему миру. В 2025 году на AI Journey также был анонсирован самый крупный в Европе open source проект Сбера — открытие кода моделей GigaChat и Kandinsky, а ключевыми темами стали наука, бизнес-внедрение ИИ и международная кооперация в форсайт-проекте AI Horizons, которых объединил экспертов из 36 стран.