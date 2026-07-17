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Конференцию AI Journey видят как международную площадку для обмена опытом

Инициатива прозвучала на Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин предложил использовать крупнейшую в России конференцию по искусственному интеллекту AI Journey как площадку для международных встреч и обмена опытом.

«Мы предлагаем использовать крупнейшую в России конференцию AI Journey, посвящённую искусственному интеллекту, как площадку для международных встреч и обмена опытом. Традиционно на AI Journey мы подписываем меморандумы с зарубежными партнёрами, принимаем в Альянс в сфере ИИ новые страны и ведём диалог с коллегами из разных регионов мира. Уверен, AI Journey может стать идеальным местом для заседаний мировых и региональных организаций, а также экспертных групп, в том числе по линии ООН», — Александр Ведяхин.

Конференция AI Journey, ежегодно собирающая в Москве тысячи экспертов из десятков стран, уже подтвердила свой высокий международный статус. Так, в ноябре 2025 года форум объединил более тысячи очных участников из России, Китая, Индии, США, Бразилии, Сербии и других государств, а также миллионы онлайн-зрителей по всему миру. В 2025 году на AI Journey также был анонсирован самый крупный в Европе open source проект Сбера — открытие кода моделей GigaChat и Kandinsky, а ключевыми темами стали наука, бизнес-внедрение ИИ и международная кооперация в форсайт-проекте AI Horizons, которых объединил экспертов из 36 стран.

По словам Александра Ведяхина, организаторы уже несколько лет последовательно укрепляют международный авторитет AI Journey, и теперь конференция готова принять на своей площадке заседания профильных организаций и экспертных групп со всего мира.

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