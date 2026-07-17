«Яндекс Погода» рассчитала прогноз для Волгограда на август

В Краснодаре текущая неделя пройдет с температурой 28−32 и небольшими дождями, на следующей неделе — до 32−36 тепла. В Ростове-на-Дону синоптики ожидают 28−32 на этой неделе и до 33−35 градусов на следующей, с кратковременным повышением до 37−39 градусов тепла.