«Яндекс Погода» рассчитала прогноз для Волгограда на август

Специалисты «Яндекс Погоды» представили прогноз для Волгограда и юга России до середины августа. Прогноз рассчитан с помощью ИИ-технологии «Метеум».
В Волгограде до конца недели ожидается до 28−32 тепла без осадков, а на следующей неделе жара усилится до 32−34 градусов.
В Краснодаре текущая неделя пройдет с температурой 28−32 и небольшими дождями, на следующей неделе — до 32−36 тепла. В Ростове-на-Дону синоптики ожидают 28−32 на этой неделе и до 33−35 градусов на следующей, с кратковременным повышением до 37−39 градусов тепла.
На стыке июля и августа во всех трех городах юга сохранится ясная погода с температурой 27−31 °C. В первой половине августа вырастет вероятность осадков.
В Волгограде и Краснодаре в начале августа ожидаются небольшие дожди, а в Ростове-на-Дону возможны ливни.
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