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Первая выездная смена «Артека» вне Крыма завершилась

Первая смена воспитанников «Артека», организованная вне Крыма, завершилась в детских центрах Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Около 1,2 тысячи воспитанников приняли всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена», а также детский курорт «Вита». На церемониях закрытия над каждым из них был поднят флаг «Артека».

Решение о переносе смены было принято после того, как власти Крыма приостановили прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения до 1 сентября в целях обеспечения безопасности.

По словам директора «Артека» Константина Федоренко, поднятие флага детского центра на территории принимающих организаций стало для воспитанников важным символом сохранения традиций лагеря.

О завершении вывоза детей из «Артека» Министерство просвещения России сообщило 26 июня.

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