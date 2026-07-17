Первая выездная смена «Артека» вне Крыма завершилась

Около 1,2 тысячи воспитанников приняли всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена», а также детский курорт «Вита». На церемониях закрытия над каждым из них был поднят флаг «Артека».
Решение о переносе смены было принято после того, как власти Крыма приостановили прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения до 1 сентября в целях обеспечения безопасности.
По словам директора «Артека» Константина Федоренко, поднятие флага детского центра на территории принимающих организаций стало для воспитанников важным символом сохранения традиций лагеря.
О завершении вывоза детей из «Артека» Министерство просвещения России сообщило 26 июня.