Троих кубинцев ждет суд за попытку пересечь границу под Калининградом

По версии надзорного органа предварительного расследования, двое иностранных граждан, находясь в Москве, привлекли знакомого к содействию в незаконном пересечении государственной границы РФ. Для этого обвиняемые прибыли в Калининград, а затем в город Мамоново на границе с Польшей. Границу они попытались перейти пешком, но были задержаны сотрудниками регионального Погрануправления ФСБ России.