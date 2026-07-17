Белорусские ученые создают бюджетное лекарство от смертельной болезни

В частности, на базе Объединенного института проблем информатики НАН создали специальную технологию, которая автономно анализирует миллионы химических соединений, чтобы предложить к выбору именно те, которые смогут подавлять действие определенных вирусов или бактерий. И именно компьютерное моделирование лекарств стало главным подспорьем в борьбе с ВИЧ.