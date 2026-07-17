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Белорусские ученые создают бюджетное лекарство от смертельной болезни

В Беларуси разрабатывают недорогое лекарство от смертельной болезни.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ученые создают бюджетное лекарство от ВИЧ. Подробнее заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Щербаков рассказал в интервью sb.by.

Так, белорусскими учеными разрабатывается препарат, подавляющий активность ВИЧ-1.

— Он будет дешевле аналогов, но не менее эффективным, — подчеркнул Щербаков.

В частности, на базе Объединенного института проблем информатики НАН создали специальную технологию, которая автономно анализирует миллионы химических соединений, чтобы предложить к выбору именно те, которые смогут подавлять действие определенных вирусов или бактерий. И именно компьютерное моделирование лекарств стало главным подспорьем в борьбе с ВИЧ.

Благодаря такой технологии компьютерного моделирования можно не просто создать работающий препарат, но сделать его доступным, изготовив из легко синтезируемых недорогих компонентов.

— Такой подход ускорит исследования и сделает их дешевле. Такого рода методом уже были найдены неплохие варианты для лечения ковида, — подчеркнул замглавы НАН.

Ранее белорусский онколог сказал о достаточно дешевых препаратах для лечения рака.

Тем временем Россельхознадзор запретил кефир известного белорусского завода. А ранее Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.