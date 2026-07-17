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Калининградец ранил ножом мужчину, подумав, что тот обидел его супругу

Поножовщина произошла во время хмельного застолья.

47-летний житель Калининграда кухонным ножом ранил знакомого, который, как ему показалось, обидел его жену. О случившемся в квартире дома на ул. Станочной рассказали в областном УМВД.

Компания из пятерых человек длительное время распивала алкоголь и в какой-то момент хозяин квартиры решил, что один из гостей обидел его любимую.

Тогда он схватил нож и нанес 48-летнему оппоненту несколько ударов в спину и живот.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего с травмами экстренно госпитализировали.

Задержанному же грозит до десяти лет лишения свободы.

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