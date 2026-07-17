Бюст начальника станции «Горький-товарный» установят ко Дню железнодорожника

Депутаты гордумы поддержали инициативу об установке Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макаров в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий под председательством Евгения Чинцова.
Депутаты рассмотрели и поддержали инициативу руководства Горьковской железной дороги, профсоюзной организации и Совета ветеранов об установке бюста Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макарову на площади, прилегающей к памятнику «Воину-железнодорожнику» в микрорайоне Сортировочный Канавинского района.
Также комитет рассмотрели ходатайство Управляющей компании «Группа ГАЗ» об увековечении памяти вратаря сборной СССР и горьковского «Торпедо», заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы Виктора Коноваленко. После подготовки эскиза депутаты обсудят варианты размещения мемориального сооружения.
Кроме того, было рассмотрено и поддержано предложение по увековечению памяти выпускника школы № 138 Ленинского района Дмитрия Хрулева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.
Подводя итоги заседания, Евгений Чинцов отметил, что две инициативы были рекомендованы к принятию на заседании городской думы — об установке ко Дню железнодорожника бюста Ивану Макарову и о размещении мемориальной доски Дмитрию Хрулеву на фасаде здания школы, в которой учился герой.
«Также нас удовлетворил новый предложенный заводом “Красный якорь” вариант оформления пространства вокруг переносимого к центральной проходной памятника погибшим воинам», — добавил Чинцов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что депутаты гордумы ознакомились с работой лагеря «Хочу стать десантником».