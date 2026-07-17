Бюст начальника станции «Горький-товарный» установят ко Дню железнодорожника

Подводя итоги заседания, Евгений Чинцов отметил, что две инициативы были рекомендованы к принятию на заседании городской думы — об установке ко Дню железнодорожника бюста Ивану Макарову и о размещении мемориальной доски Дмитрию Хрулеву на фасаде здания школы, в которой учился герой.