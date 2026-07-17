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Стало известно, как будет выглядеть первый корпус спортлагеря на Гребном канале

Строительство будет происходить в районе улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески.

Источник: Нижегородская правда

Утвержден облик первого корпуса спортивного лагеря, который появится на Гребном канале. Документация опубликована на сайте министерства градостроительной деятельности Нижегородской области.

Строительство будет происходить в районе улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески. Площадь земельного участка составляет почти 8 тысяч квадратных метров.

Первый корпус будет одноэтажным. Его площадь составит почти 95 квадратных метров. Работы будет проводить компания ООО «Магнум Трейд». Объем инвестиций — свыше 85 млн рублей.

По проекту, здесь появится 5 корпусов. На территории построят административное здание, площадку для падел-тенниса, бассейн, многофункциональный спортзал и др. Также здесь проведут благоустройство и обустроят причал.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что минград утвердил облик гостиницы на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде.