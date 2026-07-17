Стало известно, как будет выглядеть первый корпус спортлагеря на Гребном канале

Утвержден облик первого корпуса спортивного лагеря, который появится на Гребном канале. Документация опубликована на сайте министерства градостроительной деятельности Нижегородской области.
Строительство будет происходить в районе улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески. Площадь земельного участка составляет почти 8 тысяч квадратных метров.
Первый корпус будет одноэтажным. Его площадь составит почти 95 квадратных метров. Работы будет проводить компания ООО «Магнум Трейд». Объем инвестиций — свыше 85 млн рублей.
По проекту, здесь появится 5 корпусов. На территории построят административное здание, площадку для падел-тенниса, бассейн, многофункциональный спортзал и др. Также здесь проведут благоустройство и обустроят причал.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что минград утвердил облик гостиницы на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде.