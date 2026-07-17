Андрей Дахин: «Более детальный анализ ещё впереди»

«Партийная система России к началу июля приобрела стартовую предвыборную конфигурацию, определился состав политических партий, которые будут бороться за мандаты депутатов Государственной Думы», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.
«Одиннадцать политических партий заявили свои намерения побороться на этих выборах: “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия”, “Новые люди”, “Коммунисты России”, Партия пенсионеров, “Яблоко”, “Родина”, Партия прямой демократии и партия “Зеленые”. Как видно, из одиннадцати партий непарламентскими (это непарламентская оппозиция) являются шесть заявившихся партий, а к партиям парламентской оппозиции относятся пять партий. Поэтому можно отметить, что партийная конфигурация содержит хорошие ресурсы изменений, подстройки государственной политики под запросы избирателей в самых разных сегментах общественных интересов и настроений.
Систему координат всей конфигурации задаёт партия «Единая Россия», на съезде которой выступил президент В. В. Путин и которая позиционирует себя в качестве официального проводника курса по приоритетам президентского консенсуса. Остальные партии в той или иной мере стоят на позициях дополнений, уточнений, критического отношения к достижениям, на позициях более или менее значительных изменений в приоритетах политики и в механизмах их реализации.
Более детальный анализ ещё впереди, когда будут обнародованы предвыборные программы всех партий (программа «Единой России» будет принята в августе), но общее соотношение политических сил, утверждающих, обеспечивающих реализацию действующих приоритетов государственной политики, и политических сил, критически оценивающих и дополняющих её, создаёт благоприятное для больших общественных дебатов поле, на котором есть возможность предложить видение будущего, на которое может быть сфокусировано внимание большого количества избирателей.
Общий принцип такой коллективной фокусировки внимания к выбору на выборах предполагает максимально сильное сближение программно-агитационного контента претендентов с актуальными процессами, происходящими в жизни избирателей. Жизнь генерирует молчаливые вопросы, молчаливо же адресованные властям, ответы на них избиратели ожидают услышать от будущих депутатов. К числу таких вопросов относятся проблемы отсутствия ливневой канализации в городах и высокотехнологичных противопаводковых инженерных систем на реках, из-за чего даже более-менее обычные дожди приводят к разорительным подтоплениям. Это и недавно введённый порядок, изменяющий для инвалидов ежеквартальный цикл оформления льготных лекарств на ежемесячный, что приводит к перегрузкам поликлиник и шокирует инвалидов, особенно в сельской местности, где транспортная доступность поликлиник оставляет желать лучшего.
Постепенно встаёт и вопрос по угрозам от БПЛА в регионах, находящихся далеко от зоны СВО: сохраняется ли централизованная ответственность государства за обеспечение безопасности мирного населения? Наконец, бензиновый кризис тоже ставит свои вопросы, связанные со способностью федерального правительства создавать суверенные резервные мощности по производству стратегически значимой номенклатуры продукции массово потребления на фоне стратегической эскалации западной агрессии против России. Список такого рода ментально значимых вопросов приведёнными примерами не исчерпывается, но они позволяют обозначить уровень и тематику востребованного избирателями диалога с властью, прекрасной площадной для которого являются выборы. Их потенциал даёт не только возможность разъяснять и понимать, но и возможность сделать выбор в пользу предпочтительного объяснения и плана действий.
Хочется надеяться, что эта возможность всеми участниками предвыборной кампании будет использована и в результате приоритеты государственной экономической, социальной, гуманитарной, технологической политики получат необходимую корректировку".