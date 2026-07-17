Андрей Дахин: «Более детальный анализ ещё впереди»

Постепенно встаёт и вопрос по угрозам от БПЛА в регионах, находящихся далеко от зоны СВО: сохраняется ли централизованная ответственность государства за обеспечение безопасности мирного населения? Наконец, бензиновый кризис тоже ставит свои вопросы, связанные со способностью федерального правительства создавать суверенные резервные мощности по производству стратегически значимой номенклатуры продукции массово потребления на фоне стратегической эскалации западной агрессии против России. Список такого рода ментально значимых вопросов приведёнными примерами не исчерпывается, но они позволяют обозначить уровень и тематику востребованного избирателями диалога с властью, прекрасной площадной для которого являются выборы. Их потенциал даёт не только возможность разъяснять и понимать, но и возможность сделать выбор в пользу предпочтительного объяснения и плана действий.