Евгений Семенов: «Оппозиционные партии не позволяют себе откровенного популизма»

В ходе настоящих выборов ничего подобного нет и, вероятнее всего, не будет. Оппозиционные партии и политики в своих коммуникациях с избирателем не позволяют себе откровенного популизма и не стремятся спекулировать на трудностях, с которыми столкнулась страна. Полагаю, что это свидетельство зрелости политической системы России, в которой даже оппозиционные партии осознают свою ответственность за судьбу государства и людей, его населяющих".