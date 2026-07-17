Евгений Семенов: «Оппозиционные партии не позволяют себе откровенного популизма»

«Отличительной характеристикой избирательных кампаний последних лет и, в особенности, кампании 2026 года является сдержанность политических партий системной оппозиции», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.
"Это отражается в оценках текущих событий и ситуаций, проявляется в риторике партийных лидеров и фронтменов. Даже предвыборные политические программы, тезисы и лозунги партий, участвующих в избирательной кампании, несут на себе следы тщательной фильтрации.
Казалось бы, непростая социально-экономическая ситуация в стране оппозиционным партиям выгодна. История свидетельствует, что радикальная оппозиция нередко выкидывала лозунг «чем хуже, тем лучше», используя сложности, переживаемые государством, для достижения собственных политических целей. За примером ходить далеко не надо: достаточно вспомнить выборы в Госдуму РФ в 1999 году, которым предшествовал перманентный политический кризис (четыре раза менялось правительство страны) и которые проходили на фоне продолжающейся контртеррористической операции в Чечне. В те времена представители некоторых оппозиционных политических партий и отдельные политики позволяли себе практически открытые провокационные действия, сопровождаемые антиправительственной риторикой, капитализируя тем самым собственный электоральный статус.
В ходе настоящих выборов ничего подобного нет и, вероятнее всего, не будет. Оппозиционные партии и политики в своих коммуникациях с избирателем не позволяют себе откровенного популизма и не стремятся спекулировать на трудностях, с которыми столкнулась страна. Полагаю, что это свидетельство зрелости политической системы России, в которой даже оппозиционные партии осознают свою ответственность за судьбу государства и людей, его населяющих".