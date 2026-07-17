Максим Лубяной: «Партии опасаются потерять контроль над повесткой»

«Главная особенность предстоящей думской кампании — не количество партий и не формальные итоги съездов, а контекст, в котором она проходит», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.
"Страна входит в выборы в условиях беспрецедентной внешней турбулентности и накопившихся внутренних запросов, которые уже не закрываются стандартными отчётами о достижениях. Партии оказались перед жёсткой дилеммой: либо продолжать двигаться по привычной колее (сезонные лозунги, ротация кадров без смены смыслов, монолог через СМИ), либо признать, что избиратель ждёт иного — честного разговора о том, куда мы идём и какой ценой. В предыдущие циклы тема ответственности часто была риторическим штампом: её декларировали, но редко наполняли конкретными обязательствами и механизмами обратной связи. Сегодня этот приём исчерпал себя. Граждане видят, как санкционное давление и структурные изменения отражаются на их доходах и социальных гарантиях, и требуют не общих слов, а понятных алгоритмов действий на ближайшие пять-десять лет. Это не каприз, а объективный запрос на стратегическую ясность.
Однако пока, на мой взгляд, партийные коммуникации сохраняют инерционный характер. В регионах, в том числе и в моём, активно используются традиционные форматы: встречи с трудовыми коллективами, публикации в местных изданиях, отчёты депутатов. Но живой диалог, предполагающий неудобные вопросы и открытое обсуждение проблем, всё ещё остаётся скорее исключением. Партии опасаются потерять контроль над повесткой, поэтому предпочитают проверенные каналы, забывая, что аудитория уже научилась распознавать пустоту за правильными словами. При этом я бы не стал драматизировать ситуацию. Тот факт, что новые стратегии пока не оформились, не означает их отсутствия в будущем. Сам ход кампании неизбежно подтолкнёт партии к более прямым форматам. Вопрос в том, успеют ли они перестроиться до сентября или будут догонять уходящий поезд уже по ходу голосования.
Наиболее востребованной идеологической установкой, как представляется, становится концепция «безопасного развития» — не только в смысле обороноспособности, но и в аспектах технологической независимости, социальной защиты и региональной устойчивости. Именно вокруг этого запроса может выстраиваться новый уровень диалога между властью и обществом. Но для этого партиям потребуется перейти от демонстрации лояльности к демонстрации компетенций и готовности принять на себя ответственность за предлагаемый курс и его последствия. Ближайшие месяцы покажут, насколько глубоким окажется этот переход".