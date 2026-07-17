Максим Лубяной: «Партии опасаются потерять контроль над повесткой»

Однако пока, на мой взгляд, партийные коммуникации сохраняют инерционный характер. В регионах, в том числе и в моём, активно используются традиционные форматы: встречи с трудовыми коллективами, публикации в местных изданиях, отчёты депутатов. Но живой диалог, предполагающий неудобные вопросы и открытое обсуждение проблем, всё ещё остаётся скорее исключением. Партии опасаются потерять контроль над повесткой, поэтому предпочитают проверенные каналы, забывая, что аудитория уже научилась распознавать пустоту за правильными словами. При этом я бы не стал драматизировать ситуацию. Тот факт, что новые стратегии пока не оформились, не означает их отсутствия в будущем. Сам ход кампании неизбежно подтолкнёт партии к более прямым форматам. Вопрос в том, успеют ли они перестроиться до сентября или будут догонять уходящий поезд уже по ходу голосования.