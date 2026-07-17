Александр Прудник: «Выбор происходит внутри единой общественной парадигмы»

«Формирование партийных списков завершили для партий первый и очень важный для них этап выборной кампании», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.
"Политическое соперничество на внутрипартийном уровне носило достаточно напряженный характер. Попадание в проходную часть списка своей партии открывало перспективы политической карьеры. А, с учетом того, что депутатский корпус является важным кадровым резервом для органов власти, то для молодых политиков появляется, в этом случае, целый веер возможностей.
Для избирателей важным показателем соответствия партии современным задачам общества является степень обновления партийных списков, появление в них новых лиц.
Как это не покажется удивительным, но следующий этап выборной кампании станет для партий более спокойным и стабильным. Поскольку все основные партии придерживаются фактически единой позиции по основным политическим проблемам, то идеологической борьбы между ними не будет.
Избиратель ориентируется на уже сложившийся имидж партий и голосует именно за это. Избиратель не стоит перед необходимостью выбирать одни партию взамен другой, в силу разных оценок ими текущей ситуации. Выбор партий происходит внутри единой общественной парадигмы. Оппозиционное протестное голосование будет предельно минимальным.
В этой ситуации для партий будет совершенно естественным делать ставку на ядро своего электората, не стремясь приобрести часть избирателей других партий. Именно поэтому выборная кампания будет носить спокойный, взвешенный характер.
Исключение из этой тенденции представляет партия «Новые люди». Они будут формировать свою электоральную базу из части сторонников прежних, сошедших с политической арены партий. Это очень перспективная стратегия.
В целом, прошедшие партийные съезды продемонстрировали консолидацию политического пространства страны, ее институциональную устойчивость и соответствие текущим запросам общества".