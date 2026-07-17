Температура воды в Балтике поднялась до +19°С, к выходным ждем до +21°С

В Калининградской области продолжаем наблюдать температурные качели. Температура воды в Балтике по данным Гидрометцентра у большей части побережья региона поднялась до +18…+19°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», к выходным с большей вероятностью вода прогреется до +20…+21°С.