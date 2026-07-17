Ученые ННГУ научили ИИ оценивать по голосу умственную перегрузку человека

«Сначала участники эксперимента рассказывали о себе в спокойной обстановке, а затем читали вслух сложный научный текст и пересказывали прочитанное. Переход от спокойного состояния к физиологической активации мы регистрировали также по динамике показателей сердечного ритма, которые совпадали с изменениями в характеристиках голоса. Наше исследование показывает, что голос отражает изменения функционального состояния человека при когнитивной перегрузке», — рассказала руководитель исследования, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией киберпсихологии ФСН Университета Лобачевского Валерия Демарева.