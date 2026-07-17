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Ученые ННГУ научили ИИ оценивать по голосу умственную перегрузку человека

Модель может использоваться при разработке систем мониторинга состояния специалистов.

Ученые ННГУ научили ИИ распознавать умственную перегрузку человека по его голосу. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ.

Учёные лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук (ФСН) ННГУ научили модель машинного обучения определять уровень интеллектуального напряжения у человека. Такая модель может использоваться при разработке систем мониторинга состояния специалистов, которые работают в условиях сильной умственной нагрузки — операторов, диспетчеров, водителей, сотрудников служб безопасности и других.

«Сначала участники эксперимента рассказывали о себе в спокойной обстановке, а затем читали вслух сложный научный текст и пересказывали прочитанное. Переход от спокойного состояния к физиологической активации мы регистрировали также по динамике показателей сердечного ритма, которые совпадали с изменениями в характеристиках голоса. Наше исследование показывает, что голос отражает изменения функционального состояния человека при когнитивной перегрузке», — рассказала руководитель исследования, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией киберпсихологии ФСН Университета Лобачевского Валерия Демарева.

Чтобы программный модуль мог быть встроен в современные системы речевой аналитики, нужно обучить ИИ отдельно определять уровень перегрузки при разных профессиональных задачах. После такой настройки модель нижегородских учёных сможет оценивать готовность специалистов к работе, а также поможет в отборе или обучении персонала.

В будущем модуль войдёт в программный комплекс для мониторинга функционального состояния человека, который разрабатывается сегодня учеными лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские ученые нашли способ замедлить болезнь Альцгеймера.