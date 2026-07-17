Ученые ННГУ научили ИИ оценивать по голосу умственную перегрузку человека

Ученые ННГУ научили ИИ распознавать умственную перегрузку человека по его голосу. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ.
Учёные лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук (ФСН) ННГУ научили модель машинного обучения определять уровень интеллектуального напряжения у человека. Такая модель может использоваться при разработке систем мониторинга состояния специалистов, которые работают в условиях сильной умственной нагрузки — операторов, диспетчеров, водителей, сотрудников служб безопасности и других.
«Сначала участники эксперимента рассказывали о себе в спокойной обстановке, а затем читали вслух сложный научный текст и пересказывали прочитанное. Переход от спокойного состояния к физиологической активации мы регистрировали также по динамике показателей сердечного ритма, которые совпадали с изменениями в характеристиках голоса. Наше исследование показывает, что голос отражает изменения функционального состояния человека при когнитивной перегрузке», — рассказала руководитель исследования, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией киберпсихологии ФСН Университета Лобачевского Валерия Демарева.
Чтобы программный модуль мог быть встроен в современные системы речевой аналитики, нужно обучить ИИ отдельно определять уровень перегрузки при разных профессиональных задачах. После такой настройки модель нижегородских учёных сможет оценивать готовность специалистов к работе, а также поможет в отборе или обучении персонала.
В будущем модуль войдёт в программный комплекс для мониторинга функционального состояния человека, который разрабатывается сегодня учеными лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ.
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